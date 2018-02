PM desarticula quadrilha de assaltantes que atuava na Estrada dos Fernandes em Suzano

A Polícia Militar (PM) desarticulou uma das quadrilhas de assaltantes que têm atuado na Estrada dos Fernandes, em Suzano. Três integrantes do bando foram detidos em Ferraz de Vasconcelos. Um quarto indivíduo pertencente ao grupo foi baleado numa tentativa de assalto a um policial militar à paisana, porém, a polícia não conseguiu confirmar o local deste crime. A informação sobre as prisões desses indivíduos foi divulgada nesta segunda-feira (26). Mas, a ocorrência que culminou às detenções e ao suspeito baleado ocorreu no sábado (24).

De acordo com a polícia, as prisões começaram a ser realizadas, depois de um assalto a um Honda Civic, em Ferraz. Quatro bandidos conseguiram abordar duas mulheres. O bandido que dirigia o veículo Civic perdeu o controle numa curva e bateu, assim o abandonando na via.

A PM soube sobre o assalto e seguiu à região. Os PMs não conseguiram localizar os bandidos. No entanto, as mulheres falaram que a quadrilha fugiu num Nissan March sentido ao Centro de Ferraz. Buscas foram realizadas, sobretudo, os bandidos teria conseguido fugir.

A polícia foi para uma região dada como rota de fuga de criminosos. O March usado pela quadrilha foi localizado seguindo no contrafluxo da Avenida Helmuth Herman Hans Louis Bexmann. Mas, os bandidos conseguiram despistar os policiais.

Os PMs intensificaram as buscas na Vila São Paulo. Os quatro indivíduos foram localizados. Dois conseguiram fugir. Horas depois, a polícia soube que os fugitivos participaram de uma tentativa de assalto a um policial militar à paisana. Um deles foi baleado e socorrido. O outro, novamente, fugiu da polícia.

Ainda segundo a PM, o último fugitivo foi detido na região na Vila São Sebastião, na cidade ferrazense. A moto usada no assalto ao policial foi encontrada na casa dele, com marcas de sangue. Ele admitiu aos PMs que a quadrilha em que atua praticava assaltos na Estrada dos Fernandes e no bairro Cambiri.