PM prende três suspeitos por furto de combustível a dutos da Transpetro em Itaquá

A Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos, há pouco, por furto de combustível a dutos da Transpetro em Itaquaquecetuba. Os criminosos agiam por um buraco cavado dentro de uma casa próximo ao dutos. Existe a suspeita de um quarto suspeito, que pode estar preso dentro do buraco. O caso está em andamento neste momento.

De acordo com a polícia, o imóvel fica na Avenida Registro, altura do 230, no Jardim Tropical. Além disso, havia informações de que um dos indivíduos poderia estar ainda dentro do buraco. No entanto, ninguém responde o chamado da polícia. Segundo policiais, o cheiro de gás no local é forte.

Os três suspeitos detidos informaram que um quarto suspeito, que pode estar dentro do buraco, é usuário de cocaína.

Equipes de resgate foram chamados para verificar a situação.