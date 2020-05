PM realiza buscas por grupo envolvido em tentativa de roubo na Estrada Mario Covas em Suzano

A Polícia Militar desencadeou uma operação, nesta terça-feira, 12, em busca de criminosos que tentaram realizar roubos na Estrada Governador Mario Covas, no Miguel Badra, em Suzano. Segundo as primeiras informações da PM, ao menos, 10 bandidos estariam envolvidos na ação.

A ação da PM, que conta com o apoio do helicóptero Águia, foi iniciada após a tentativa de roubo a um motorista. As primeiras informações dão conta de que dois ladrões estariam armados.

Segundo a polícia, o Águia foi acionado em razão da localidade em que os bandidos se esconderam. Até o momento, ninguém foi preso.

Repercussão

Moradores da região Norte de Suzano relataram nas redes sociais forte presença policial, em especial no Sesc e Miguel Badra.