PM realiza campanha para arrecadar brinquedos a crianças carentes

Policiais da 1ª Companhia do 32° Batalhão da Polícia Militar de Suzano realizam campanha para arrecadar brinquedos a crianças carentes. A expectativa é atender 750 crianças, de 5 a 12 anos.

A ideia é beneficiar as crianças que foram atendidas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) durante o ano de 2019, e a ação corresponde à campanha Natal Solidário 2019.

A previsão é que a entrega dos brinquedos seja feita no dia 13 de dezembro. Neste dia, as crianças contarão com outras atrações, que dependem de parcerias e tratativas com empresários locais. O evento contará com a presença do mascote do Proerd, o Leão Daren.

Como participar

Para participar da ação, basta entregar um brinquedo em um dos postos de coleta. As doações podem ser feitas na base da 1ª Companhia, situada na Rua Batista Renzi, 400 - Jardim Vitória; na sede do 32º Batalhão, situada na Avenida Paulista, 173 – Jardim Monte Cristo ou na base da 4ª Companhia, situada na Avenida Francisco Marengo, 1.564, no Boa Vista. Todos os pontos para doações ficam em Suzano.