PM realiza megaoperação no Alto Tietê com apoio da Rota, Choque e helicóptero Águia

A Polícia Militar (PM) desencadeou nesta terça-feira (26) a megaoperação 'Tanjoubi Omedetou', em alusão ao aniversário de criação do Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12). A ação, que será realizada nos municípios atendidos pelo 17º, 32º e 35º batalhão, terá reforço de grupamentos especiais da Capital como a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota); o Grupamento de Choque; a Cavalaria Nove de Julho, além do helicóptero Águia da PM.

Segundo o CPA/M-12, a operação era para ser realizada no dia 25 de maio – data de criação do quartel -, mas devido à histórica paralisação nacional dos caminhoneiros teve de ser adiada. Agora, com a ação em execução, os policiais destacam que a intenção é a de reduzir índices criminais tais como: tráfico de drogas, roubo de carga, furto de veículos, roubo a banco, entre outros delitos.

Com isso, o cidadão residente na região verá aumento de viaturas policiais nas ruas, além de bloqueios em pontos específicos. Além do efetivo empenhado, a operação terá o reforço de policiais do serviço administrativo, que deverão patrulhar a pé e motorizado nas regiões centrais dos municípios alvo da megaoperação.

Em Suzano, por exemplo, o efetivo empenhado se concentrou em frente à Prefeitura. Na ação, 60 policiais foram alocados para participar exclusivamente da operação. Além disso, guardas civis da cidade e, também, de Poá reforçam o auxílio na ação.

O balanço da megaoperação pode ser divulgado até o final de hoje. Mas, a expectativa é a de que seja anunciado na manhã desta quarta-feira (27).