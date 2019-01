PM realiza parto na Praça João Pessoa

Policiais militares auxiliaram o parto de uma criança na Praça João Pessoa, na região central de Suzano, na manhã deste sábado (19). O caso ocorreu na Rua General Francisco Glicério, depois que populares se aproximoram da viatura da Polícia Militar (PM) pedindo por ajuda. O parto aconteceu dentro do coreto da praça.

De acordo com o Sargento Paiva, do 32º Batalhão da Polícia Militar, a PM estava realizando seu trabalho normalmente durante a manhã deste sábado (19), quando populares se aproximaram da viatura pedindo por ajuda. As pessoas informaram a polícia de que uma mulher grávida estava sentindo fortes dores na praça e logo os policiais se encaminharam até o local.

O atendimento às pressas foi feito dentro do coreto. “A base móvel estava estacionada próxima a Praça João Pessoa quando foi acionada pela população. Chegando ao coreto da praça e identificamos que a mãe já sentia as dores da contração. Tranquilizamos a mãe e acalmamos os populares”, afirma o Sargento Paiva.

O atendimento foi realizado pelo Sargento Paiva e Cabo da Silva. A equipe prestou apoio e acionou uma viatura do Serviço de Atendimento de Urgencia (Samu), mas a viatura não chegou a tempo e o parto teve que ser feito no meio da praça. A mãe Vanessa de Souza Chaves deu a luz a uma menina, graças ao apoio da Policia Militar.

“Este foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Realizamos os procedimentos com muita cautela enquanto acalmávamos a mãe e os familiares que estavam próximos. Graças a Deus tudo ocorreu muito bem e a mãe e a criança foram encaminhadas para a maternidade”, afirma o Sargento Paiva, do 32º Batalhão da Polícia Militar.

Logo após o atendimento, a equipe do Sumo encaminhou a gestante para a maternidade mais próxima. A Policia Militar afirma que tudo ocorreu bem, mas ainda não divulgou o estado de saúde atual da mãe e da filha.