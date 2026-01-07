Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quarta 07 de janeiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 07/01/2026
Polícia

PM recaptura três presos que não retornaram da saída temporária em Mogi

Suspeitos cumprem pena por roubo e foram localizados em diferentes bairros do município

07 janeiro 2026 - 11h00Por Da região
- (Foto: Divulgação/PM)

A Polícia Militar recapturou, nesta terça-feira (6), três presos beneficiados com a saída temporária de fim de ano que não retornaram ao sistema prisional, conforme determinação judicial. As ocorrências foram registradas em diferentes pontos de Mogi das Cruzes.

O primeiro indivíduo foi localizado na avenida Arcílio Rizzi, no bairro Jardim São Pedro, no distrito de Cezar de Souza. O segundo foi capturado na rua Desidério Jorge, na Vila Natal. Já o terceiro foragido foi recapturado na rua Alfredo Gomes Loureiro, no bairro Vila Brasileira.

Segundo a PM, os três homens cumpriam pena pelo crime de roubo. Eles foram conduzidos à unidade policial e permaneceram à disposição da Justiça.