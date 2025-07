PM recupera carga avaliada em R$ 638,4 mil em Itaquá

Um motorista foi preso em flagrante por receptação, na noite desta terça-feira (15), na Estrada Municipal Pascoal Presto, em Itaquaquecetuba, transportando 25 quilos de leite em pó. Outras 24 toneladas foram encontradas em um galpão. A carga é avaliada em R$ 638,4 mil.

Segundo a polícia, uma equipe foi acionada para averiguar um caminhão que havia perdido o sinal de rastreamento, na rua Murilo Mendes, no Parque Piratininga.

Durante patrulhamento, na Estrada Bonsucesso, os agentes encontraram o suspeito separando um cavalo-mecânico da carreta. Ele confessou que o caminhão veio de Santa Catarina para São Paulo e que receberia R$ 3 mil pelo serviço.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no reboque do veículo uma carga de 25 quilos de leite em pó. Outras 24 toneladas foram encontradas por policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em um galpão de um centro empresarial da cidade.

Ainda segundo a polícia, a carga é avaliada em R$ 638,4 mil.

A mercadoria e o caminhão foram apreendidos e o homem foi conduzido à Delegacia de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado.