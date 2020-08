PM recupera carga roubada e prende quadrilha em Santa Isabel

A Polícia Militar (PM) prendeu uma quadrilha, com cinco integrantes, após roubarem um veículo com carga de calçados, na tarde desta terça-feira (11), na Rodovia Arthur Matheus, em Santa Isabel.



Por volta das 16h20, policiais militares foram acionados via Copom para atenderem a ocorrência. No local, os militares encontraram dois veículos suspeitos, uma GM Spin e uma Honda HRV, com quatro homens.



Ao perceber a aproximação policial, um dos suspeitos fugiu por um matagal. Outros três envolvidos foram detidos.



Outra viatura se dirigiu ao local dos fatos para prestar apoio à ocorrência, quando visualizou um dos suspeitos fugindo em alta velocidade. O automóvel foi abordado e os policiais encontraram 75 caixas contendo calçados.



O motorista confessou o crime e informou que a carga foi roubada momentos antes. O quinto suspeito foi encontrado embarcando em um veículo VW Fox, seguindo para Santa Isabel pela Rodovia Arthur Matheus. Em revista pessoal, os policiais encontraram a chave do veículo Spin, que foi apreendido na primeira abordagem.



Diante dos fatos, os cinco criminosos foram presos em flagrante e indiciados por roubo, receptação e corrupção ativa. A mercadoria e a van foram restituídas às vítimas.

O caso foi registrado pela Delegacia de Santa Isabel.