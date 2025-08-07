Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 07/08/2025
Polícia

PM recupera carro furtado em Itaquaquecetuba

Automóvel foi abandonado na rua Guaratuba, Jardim Altos de Itaquá; suspeito conseguiu fugir

07 agosto 2025 - 12h36Por Da Reportagem Local
Módulo eletrônico utilizado para o furto foi apreendidoMódulo eletrônico utilizado para o furto foi apreendido - (Foto: Divulgação)

A polícia militar recuperou, nesta quarta-feira (06), um veículo furtado em Itaquaquecetuba. O automóvel foi abandonado na rua Guaratuba, Jardim Altos de Itaquá.

Segundo a PM, durante um patrulhamento pela área, os agentes avistaram um veículo transitando em alta velocidade. A equipe iniciou acompanhamento e localizou o veículo poucos minutos depois em uma viela, ligado, com as portas abertas e abandonado. Os agentes tentaram capturar o suspeito, entretanto ele conseguiu fugir.

Em pesquisa, foi constatado que o veículo tinha registro de furto e estava com placas trocadas. Ainda segundo a polícia, dentro do veículo foi localizado um módulo eletrônico utilizado para o furto, um celular e um cartão bancário.

O veículo foi recuperado e devolvido à vítima.