PM recupera carro furtado em Itaquaquecetuba

A polícia militar recuperou, nesta quarta-feira (06), um veículo furtado em Itaquaquecetuba. O automóvel foi abandonado na rua Guaratuba, Jardim Altos de Itaquá.
Segundo a PM, durante um patrulhamento pela área, os agentes avistaram um veículo transitando em alta velocidade. A equipe iniciou acompanhamento e localizou o veículo poucos minutos depois em uma viela, ligado, com as portas abertas e abandonado. Os agentes tentaram capturar o suspeito, entretanto ele conseguiu fugir.
Em pesquisa, foi constatado que o veículo tinha registro de furto e estava com placas trocadas. Ainda segundo a polícia, dentro do veículo foi localizado um módulo eletrônico utilizado para o furto, um celular e um cartão bancário.
O veículo foi recuperado e devolvido à vítima.