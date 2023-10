PM recupera motocicleta roubada com homem e adolescente em Suzano

Policiais Militares do 32º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta roubada em Suzano. Homem de 18 anos foi preso e autuado por roubo, adolescente de 13 anos foi sindicato por ato infracional.

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (25), por volta das 3h20. Os militares estavam realizando policiamento na área, quando decidiram abordar dois jovens em uma motocicleta.

O condutor não obedeceu a ordem de parada e a equipe realizou uma perseguição que terminou na Rua Benedito Lucas Parreira, bairro Miguel Badra, quando a dupla abandonou a moto em uma viela e tentaram fugir a pé.

Os dois foram alcançados, abordados e detidos há cerca de sessenta metros do local, na ocasião, o adolescente portava um par de luvas subtraídas da vítima no momento do roubo.

De volta ao local em que abandonaram a moto, as equipes foram surpreendidas por um jovem de 18 anos empurrando a moto para o interior da viela. Segundo o rapaz, estava tentando guardar para usar no final do ano.

A ocorrência foi registrada no distrito policial. A vítima afirmou que teve a moto roubada na última terça-feira (24), por volta das 19h, pelos dois suspeitos, além disso, reconheceu o par de luvas que estava em poder do adolescente.

O infrator que conduzia a moto permaneceu preso depois de autuado por roubo, o adolescente foi indiciado por ato infracional e permaneceu à disposição da vara da infância e juventude. Homem que tentou esconder a moto foi liberado depois de ser ouvido na condição de averiguado por receptação.