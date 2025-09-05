PM salva bebê de 20 dias engasgada em Suzano

Um agente da polícia militar da 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) salvou uma criança de 20 dias que estava engasgada. Ação aconteceu na Avenida Katisutoshi Naito, na tarde do último sábado (30).

Segundo a PM, durante uma fiscalização de trânsito pelo local, a equipe foi surpreendida por um veículo que parou bruscamente ao lado da viatura. Uma mulher saiu do carro com a sua filha nos braços pedindo por socorro.

Um dos agentes pegou a menina e iniciou a manobra de desobstrução das vias aéreas. Após alguns instantes a criança voltou a respirar.

Mãe e filha foram conduzidas até a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Revista. Após avaliação médica, foi constatado que a menina estava fora de perigo.

Ainda segundo a PM, nesta quarta-feira (3), os agentes foram visitar mãe e filha. “Encontramo-las bem, cercadas de carinho e gratidão. A família fez questão de agradecer pelo apoio e pela pronta intervenção da Polícia Militar. Aquele momento ficará marcado para sempre na memória de todos nós”, ressaltou nas redes sociais.