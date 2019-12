PM verifica denúncia e encontra mais de cinco quilos de drogas em casa no Jardim Margarida

A Polícia Militar estourou uma 'casa bomba' - imóvel utilizado por facções criminosas para guardar drogas- nesta quarta-feira, 11, na Rua Lázaro Rodrigues, no Jardim Margarida, em Ferraz de Vasconcelos. A ação resultou na apreensão de mais de cinco quilos de maconha, além de porções de crack, cocaína, garrafas de lança perfume, balanças de precisão e anotações com a contabilidade do narcotráfico. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, o local foi descoberto depois de que uma denúncia indicou o endereço de um homem apontado como autor de diversos roubos na região. No endereço, os policiais foram recebidos pelo pai do suspeito, que permitiu a entrada e vistoria no imóvel.

Em um cômodo da casa, por meio da janela, os policiais observaram pacotes de maconha e um tambor. O local foi aberto e 20 tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 5,7 quilos, foram encontrados. Haviam ainda 108 porções de crack, 66 de cocaína, três garrafas de lança perfume, R$ 200, três balanças de precisão, pacotes vazios de pinos, além de quatro cadernos contendo a movimentação da venda das drogas.

Ainda segundo a polícia, em razão de o suspeito não estar em casa, eles conseguiram ligar e comunicar que o pai poderia ser responsabilizado por causa das drogas encontradas. No telefone, o indivíduo afirmou que iria se entregar, o que não ocorreu, de acordo com a PM.

Todo o material encontrado foi apreendido. Na delegacia, o pai do suspeito prestou depoimento e foi liberado. Agora, a Polícia Civil deverá solicitar à Justiça um pedido de prisão contra o foragido. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial (DP) do Jardim Margarida.