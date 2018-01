PMs da reserva atiram contra suspeitos de invadirem e tentar furtar casa em Poá

Dois PMs da reserva atiraram contra uma dupla de suspeitos que invadiram e tentaram furtar uma residência, localizada no Jardim Tamandaré, em Poá. Um indivíduo, de 22 anos, foi baleado e não corre risco de morte. O comparsa conseguiu fugir. A Polícia Civil disse nesta quinta-feira (18) que este suspeito detido pode ter envolvimento em crimes semelhantes em outras cidades da região, como é o caso de Itaquaquecetuba.

A tentativa de invasão à residência ocorreu na tarde desta quarta-feira (17), na Rua Stellio Di Nolla. De acordo com a PM, o suspeito foi baleado dentro da casa. Apesar disto, ele e o comparsa conseguiram fugir. O homem ferido foi encontrado caído no cruzamento das ruas Pedro Esperidião Hoffer e Eugênio Rossoni, no Jardim Nova Poá. O resgate o levou ao hospital Dr. Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos.

Equipes da Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM) fizeram buscas, sobretudo, o segundo suspeito não foi encontrado na região. De acordo com a Polícia Civil, o homem baleado tem passagem na Justiça por roubo.

Quanto a tentativa de furto, um dos PMs aposentado disse que flagrou o crime. Em seguida, identificou-se como policial. Pediu que a dupla se entregasse, mas, os suspeitos tentaram intimidá-lo ao gesticularem estar armados. A dupla continuou caminhando para o portão, com o objetivo de espantar o policial. Foi neste momento que o PM atirou.

O caso foi registrado na delegacia central de Poá.