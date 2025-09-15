Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

PMs salvam homem com hemorragia em Itaquá

Vítima desmaiou duas vezes durante o atendimento

15 setembro 2025 - 11h46Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Vítima apresentava um sangramento intenso no braço Vítima apresentava um sangramento intenso no braço - (Foto: Divulgação/PM)

Agentes do 35º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) salvaram um homem que estava com um sangramento intenso em via pública, em Itaquaquecetuba, na madrugada do último sábado (13).

Segundo a PM, durante um patrulhamento na rodovia Alberto Hinoto com a rua Altinópolis a equipe avistou pedestres tentando levar a vítima para o hospital. O homem, que havia passado por uma cirurgia recentemente, começou a apresentar um sangramento intenso no braço.

Os policiais iniciaram o atendimento e fizeram um torniquete para conter a hemorragia. A vítima desmaiou duas vezes durante o atendimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima socorrida ao Centro de Saúde 24 horas para atendimento especializado. Ainda segundo a PM, o homem está estável.

