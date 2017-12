Polícia abre inquérito para apurar morte de menina atingida por tronco de balanço de parque

A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar a morte de uma menina de 9 anos que foi atingida por um tronco de balanço no parque público Praça Antônio Sanches, em Poá na tarde de ontem (8), por volta das 17h20. O local do acidente foi isolado pela Secretaria de Segurança Urbana, para que seja feita a perícia técnica que irá averiguar o motivo do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência (B.O), a menina Letícia Rayanny Marcelino estava brincando no balanço quando foi atingida por um tronco onde são parafusadas as correntes, o mesmo despencou e caiu na cabeça da vítima. Após o incidente, os Guardas Municipais foram acionados para atender a ocorrência, entretanto a menina havia sido socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Poá, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na unidade.

Ainda de acordo com o B.O, havia aproximadamente 15 pessoas não identificadas que estavam no local e presenciaram os fatos, inclusive a irmã da vítima de 14 anos. Uma testemunha que estava no parque no momento do incidente, informou que a menina estava brincando no balanço quando foi atingida na cabeça. Os pais e a irmã da vítima não foram até a delegacia, pois estavam em estado de choque.

O corpo da menina foi levado para o Instituto Médico e a Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar os fatos.

Em nota, a Prefeitura de Poá, informou viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e realizou os primeiros atendimentos. Em seguida, a vítima foi levada para o Hospital em estado grave. Ainda segundo a administração municipal toda a assistência aos familiares da vítima está sendo realizada.