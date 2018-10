Polícia aguarda laudo do IML para confirmar se corpo encontrado é de Rayane

A Polícia Civil disse no final da noite deste domingo (28) que aguardará laudo do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar se o corpo encontrado, durante a tarde, às margens da Avenida Francisco Lerário, no bairro Cambiri, em Guararema, é o da jovem Rayane Paulino, de 16 anos. Ela está desaparecida desde o último sábado, dia 20, quando saiu sozinha de uma festa num sítio, no bairro do Botujuru, em Mogi das Cruzes.

A divergência se dá por dois motivos. O pai e um tio da garota discordam que as roupas encontradas sejam dela. Enquanto isto, uma prima afirma ser da garota. O corpo encontrado está em avançado estado de decomposição. Deste modo, familiares não conseguiram constatar se trata-se da mogiana desaparecida. Peritos da Polícia Científica foram ao local. A análise, com o material genético, irá auxiliar na possível identificação do corpo, bem como do autor do crime. O corpo da vítima encontrada continuará sendo analisado no IML de Mogi. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não confirmou se há indícios de que a vítima tenha sido estuprada. O caso segue sob investigação do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.