Polícia aponta que bandidos levam R$ 316 mil durante roubo a banco no Centro de Itaquá

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (30) que a quadrilha suspeita de roubar o Banco Itaú, no Centro de Itaquaquecetuba, fugiu levando R$ 316 mil. Além disso, os bandidos também levaram os revólveres dos três vigias e, ao menos, 15 munições. O assalto à instituição bancária ocorreu na quarta-feira (29), na Praça dos Expedicionários. Para a ação, os suspeitos abandonaram um carro e bloquearam uma das principais vias da região central.

O desfecho final do roubo ao banco também foi divulgado. A polícia não confirmou o período no qual os bandidos permaneceram na agência, mas disse que foi pouco mais de dez minutos. Depois de fechar a Rua Capitão José Leite - uma das mais movimentadas do Centro -, três assaltantes entraram na agência. Em seguida, o primeiro vigia foi dominado e levado até o banheiro. O próximo passo dos criminosos foi o de render o segundo vigilante.

Depois, os suspeitos conseguiram abordar o gerente do banco. Ele desabastecia os caixas eletrônicos. No registro boletim, a vítima descreve que os indivíduos obrigaram-o a ir para tesouraria. Havia três cofres, porém apenas um estava aberto, sendo este o alvo dos criminosos. Todo o dinheiro armazenado foi colocado numa mochila.

Após recolher o dinheiro, os bandidos saíram e disseram: "permaneçam aqui, se saírem vou matá-los". Na fuga, a quadrilha roubou o revólver do último vigia, que estava na porta giratória. Ainda segundo o registro do caso, as vítimas não sabem explicar, porém, o motivo do dispositivo eletrônico de segurança não acusar a entrada de armas pequenas.

Segundo a Polícia Militar, o carro utilizado para bloquear a via era roubado, porém as placas foram trocadas. A suspeita é de que a quadrilha tenha fugido em outro Hyundai HB20 - de cor clara -, que estava os esperando próximo a agência. Eles fugiram sentido a Rua Duque de Caxias, no bairro Tipóia.

Até o fechamento desta publicação, os bandidos não haviam sido localizados.