Polícia apreeende cocaína 'personalizada' com personagem de novela em Suzano

Um açougueiro, de 19 anos, foi preso com embalagens de cocaína 'personalizada' em Suzano. Segundo a Polícia Militar (PM), os envelopes plásticos continham a foto do personagem de uma novela, com o jargão "Pega a Visão!". A ação resultou na apreensão de 53 pinos, entre cocaína e crack, 37 porções de maconha, 18 embalagens da cocaína diferenciada e R$ 360.

Os PMs detiveram o suspeito durante a tarde desta terça-feira (28), na Rua Florentina do Nascimento, no Jardim Imperador. Além dele, os policiais também abordaram outro suspeito, que depois foi liberado.

A PM disse que, à princípio, o açougueiro levava R$ 130. Buscas foram feitas ao local no qual os suspeitos estavam. Uma caixa de sapatos foi encontrada, com dois estojos, onde o dinheiro e drogas estavam armazenados.

De acordo com a polícia, a ocorrência se tornou atípica, já que nas embalagens de cocaína havia o personagem "Sabiá", da novela "A Força do Querer", com o jargão "Pega a Visão!".

Na ocasião, o açougueiro assumiu a posse e venda das drogas. Porém, ele se negou a dar mais detalhes sobre o responsável por abastecê-lo com mais entorpecentes, bem como o motivo de ter uma foto nas embalagens. Em relação ao segundo suspeito, a polícia disse que o homem alegou estar passando pelo local, inclusive negando ser usuário químico.

O caso foi registrado como tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, o açougueiro deve ficar à disposição da Justiça, enquanto o segundo homem foi liberado depois do término da ocorrência.