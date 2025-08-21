Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Polícia apreende 1,3 mil garrafas em esquema de falsificação de bebidas em Mogi

Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumpriu mandado de busca e apreensão em três endereços

21 agosto 2025 - 17h14Por Gabriel Vicco - de Mogi
Polícia apreende 1,3 mil garrafas em esquema de falsificação de bebidas em MogiPolícia apreende 1,3 mil garrafas em esquema de falsificação de bebidas em Mogi - (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreendeu cerca de 1,3 mil garrafas com bebidas alcoólicas, como uísque, vodka e gim, em uma investigação contra esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em Mogi das Cruzes. Uma pessoa foi presa. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (21).

Os policiais do Deic cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços em Mogi, após as apurações indicarem produção em larga escala de bebidas falsificadas.

Os cumprimentos foram realizados nos bairros Alto do Ipiranga, Jardim Santos Dumont e Jardim Armênia. Todos os produtos foram apreendidos e passarão por perícia.

