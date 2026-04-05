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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Polícia

Polícia apreende 1,5 quilo de drogas em Ferraz

Ação contou com o apoio de um cão farejador e prendeu três indivíduos

03 abril 2026 - 10h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Com a ajuda do cão farejador, os policiais localizaram mais drogas escondidas em três pontos diferentes da região, incluindo áreas de vegetação. No total, foram apreendidas 164 porções de maconha, 816 de cocaína, 224 de crack e R$ 264 em dinheiroCom a ajuda do cão farejador, os policiais localizaram mais drogas escondidas em três pontos diferentes da região, incluindo áreas de vegetação. No total, foram apreendidas 164 porções de maconha, 816 de cocaína, 224 de crack e R$ 264 em dinheiro - (Foto: Divulgação / Caep)

Uma equipe da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep) apreendeu, nesta terça-feira (1), cerca de 1,5 quilo de drogas em Ferraz de Vasconcelos. A ação contou com o apoio de um cão farejador e prendeu três indivíduos.

Durante patrulhamento, os policiais viram um homem em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Ele não estava com documentos e, após consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele. O homem foi levado ao Distrito Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Na sequência, a equipe flagrou dois homens vendendo drogas em uma rua próxima. Um deles estava com entorpecentes, dinheiro e disse que havia comprado a droga do outro suspeito. Com o segundo homem, os policiais encontraram mais dinheiro e porções de maconha. Durante a abordagem, um deles ainda tentou jogar as drogas no chão, mas o material foi apreendido.

Com a ajuda do cão farejador, os policiais localizaram mais drogas escondidas em três pontos diferentes da região, incluindo áreas de vegetação. No total, foram apreendidas 164 porções de maconha, 816 de cocaína, 224 de crack e R$ 264 em dinheiro.

Os dois suspeitos foram levados ao Distrito Policial, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. Eles permanecem à disposição da Justiça.

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