Polícia apreende drogas e suspeito foge pelo esgoto em Santa Isabel

A Polícia Militar (PM) apreendeu 286 porções de drogas na madrugada desta terça-feira (11), em Santa Isabel. O suspeito de ser o responsável pelos entorpecentes conseguiu fugir pelo esgoto. Até o momento, ele não foi localizado.

Uma equipe da PM realizava um patrulhamento pela Rua Padre Leônidas da Silva e se aproximou de uma viela, conhecida por ser um ponto de venda de entorpecentes.

No local, os agentes avistaram alguns usuários de drogas que fugiram com a aproximação da viatura. Um suspeito, conhecido da corporação, correu para um esgoto, próximo do local. Ele dispensou uma sacola antes da fuga. Os policiais verificaram o que havia no interior da sacola e encontraram: 194 invólucros prensados de cocaína, 52 pedras de crack e 40 invólucros de maconha. Além disso, os agentes encontraram R$ 111,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

Segundo a PM, um patrulhamento foi realizado nas imediações, mas o suspeito não foi localizado. Os entorpecentes, dinheiro e balança de precisão foram encaminhados para a Delegacia de Santa Isabel.