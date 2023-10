Polícia apreende máquinas caça-níqueis dentro de bar em Biritiba Mirim

A Polícia Militar apreendeu três máquinas caça-níqueis na noite desta terça-feira (3) dentro de um bar que fica na Avenida Jair Leme, no Jardim Yoneda, em Biritiba Mirim.

Policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de jogos de azar em um estabelecimento e, ao chegarem ao local, encontraram os três equipamentos ligados atrás de uma pilha de caixas de cerveja.

Havia dois homens jogando e, segundo a Polícia Militar, não havia nada de interesse policial com eles. A dona do bar disse à Polícia que adquiriu o bar há cerca de um mês e que as máquinas já estavam no local, deixadas pela antiga proprietária.

Os fios das máquinas foram cortados. As pessoas e os aparelhos foram levados para a Delegacia de Biritiba Mirim. Lá, as máquinas foram abertas e foram apreendidos R$ 49. Um Boletim de Ocorrência de jogos de azar foi registrado e as partes foram liberadas em seguida.