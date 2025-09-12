Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 12/09/2025
Polícia

Polícia apreende sacola com drogas e mais de R$ 200 em Suzano

Suspeito tentou fugir e foi preso em flagrante

12 setembro 2025 - 17h11Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Polícia apreende sacola com drogas e mais de R$ 200 em SuzanoPolícia apreende sacola com drogas e mais de R$ 200 em Suzano - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Polícia Militar apreendeu uma sacola com drogas e R$ 218,80 no Jardim Cacique, em Suzano. A ação aconteceu nesta sexta-feira (12). Um suspeito tentou fugir e foi preso.

De acordo com as informações da polícia, agentes estavam fazendo patrulhamento no local que é conhecido por tráfico de drogas, quando viu um homem que jogou fora uma sacola e correu.

Os policiais acompanharam o suspeito, que entrou em um imóvel, onde havia uma outra pessoa. Essa testemunha disse que uma pessoa desconhecida estava no banheiro. Os agentes encontraram o suspeito no local com o chuveiro ligado.

Após a abordagem, foi levado à viatura e, depois, ao local que descartou a sacola, onde foram encontrados: 62 invólucros plásticos contendo substância análoga à cocaína; 106 invólucros plásticos contendo substância análoga ao crack; 23 invólucros plásticos contendo substância análoga à maconha; anotações com indícios de contabilidade do tráfico; e R$ 218,80 em espécie.

O suspeito tentou fugir, mas foi contido e levado à Delegacia Central de Suzano, onde foi preso em flagrante. Todos os itens foram apreendidos.

