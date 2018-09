Polícia atende ocorrência de acidente e descobre furto de combustível em Suzano

A Polícia Militar descobriu mais um buraco para furtar combustível da Petrobras em Suzano. A escavação foi descoberta, após atendimento de ocorrência de acidente, na Estrada do Furuyama, no bairro do Rio Abaixo, durante a manhã desta quinta-feira (13).

Segundo a polícia, o caminhão estava tombado. Foi feita uma pesquisa e nenhuma queixa de furto ou roubo apareceu.Mas, quando verificaram o local, o desfecho foi outro. Isso porque, próximo à área do acidente, os policiais encontraram um buraco com uma válvula da Petrobras exposta.

A suspeita é que o caminhão estivesse na região para extração irregular de combustível da estatal. Nesta região, o líquido que corre pelos dutos é nafta - usado para a mistura com gasolina. Peritos da Polícia Científica foram analisaram o local. De acordo com a polícia, nenhuma pessoa foi presa nesta ocorrência.

Um inquérito policial deve ser instaurado no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista para investigar o caso.