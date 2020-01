Polícia busca imagens que ajudem a desvendar morte de irmão da presidente da Câmara, informa SSP

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que equipes estão trabalhando para localizar câmeras de monitoramento que auxiliem no esclarecimento da morte do irmão da presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PL).

Em nota, a pasta estadual informou que, a partir de agora, o Setor de Homicídios de Guarulhos prosseguirá com as investigações do caso. Isso será feito por meio de um inquérito policial.

O corpo do cabo Neilo Rego Lione, do 5° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) de São Paulo, foi encontrado carbonizado no banco de trás de um Honda Fit na manhã deste sábado, 18, em Guarulhos.

O policial é irmão da presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PL).

De acordo com o investigador Igor, do 2° Distrito Policial (DP) da cidade, o militar estava enrolado em um edredom. O carro estava quase intacto, com queimaduras no banco traseiro e algumas marcas de chamuscamento em outras partes. Uma cápsula foi encontrada no piso do veículo.

O caso foi registrado no 2° DP de Guarulhos.