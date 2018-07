Polícia busca pistas para identificar responsável por tentar matar morador de rua

A polícia procura pelo responsável por atacar um morador de rua e deixá-lo hospitalizado, em estado grave. A vítima foi encontrada numa área, embaixo do Viaduto do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), em Itaquaquecetuba.

O crime foi registrado no sábado, dia 30. A informação, porém, foi divulgada esta semana. O caso segue sob investigação do distrito central. Caso o estado de saúde da vítima evolua para óbito, a ocorrência poderá ser analisada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

Desde o ataque, a polícia procura por testemunhas. E busca encontrar detalhes que levem ao suspeito do crime, ou o que motivou o ataque. Até o momento, a única certeza é a de que o rapaz foi atingido com uma pedrada. O golpe causou-lhe traumatismo craniano.

De acordo com a polícia, a vítima foi identificada apenas como Diego. Foi outro homem em situação de rua que o identificou. Esse indivíduo, ainda, disse que o rapaz hospitalizado ficava sempre sozinho, e tinha como local de moradia uma área embaixo do viaduto. Peritos foram ao local e encontraram a pedra, que pode ter sido usada no ataque.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado se teria obtido filmagens de câmeras de vigilância que pudessem auxiliar na investigação.