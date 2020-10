Polícia captura segundo suspeito por tentativa de latrocínio contra policial militar em Mogi

A polícia capturou, na quinta-feira (1º), o segundo suspeito de tentar matar um policial militar durante um roubo na Vila Jundiai, em Mogi das Cruzes. O caso aconteceu no início de setembro. O primeiro suspeito morreu baleado no local.

Caso

De acordo com a polícia, o policial militar e a namorada estavam parados em um semáforo, próximo a Coca-Cola, quando dois bandidos também em uma moto anunciaram o roubo. No entanto, o policial militar reagiu e começou a lutar contra um dos suspeitos. Durante a briga, o policial escutou um disparo e reagiu com tiros contra os criminosos. Um deles foi atingido e caiu no chão. Ele morreu no local. O segundo bandido fugiu, mas de acordo com a polícia, também teria sido alvejado.

Investigações e captura

Iniciadas as investigações para identificar o segundo suspeito, o Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar, por meio de um trabalho integrado de inteligência policial, conseguiu identificá-lo.

O Setor de Homicídio representou pela prisão temporária que foi concedida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes. Desta forma, o suspeito foi preso na quinta-feira. Na residência em que estava, o segundo suspeito foi preso portando porções de cocaína.

De acordo com a polícia, o segundo suspeito "é indivíduo extremamente perigoso, pois ostenta condenação criminal por roubo há uma pena de 6 anos e 3 meses de reclusão", informou em nota a polícia.