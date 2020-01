Polícia Civil apreende 26 quilos de cocaína e causa prejuízo de R$ 300 mil ao narcotráfico

Três pessoas foram presas e 26 quilos de cocaína apreendidos, durante uma operação da Polícia Civil contra o narcotráfico, na quinta-feira, 9. A ação, realizada por policiais de Itaquaquecetuba, foi na Vila Jacuí, Zona Leste de São Paulo. Segundo o delegado Carlos Eduardo Chrispim, a ação resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil ao crime organizado.

Investigadores do DP Central descobriram que um grupo estava transportando drogas da Capital até o município, com o uso de motoristas de aplicativo. Diversos pontos de venda de drogas eram abastecidos justamente por esses criminosos.

Segundo Chrispim, a investigação apurou que toda a droga era guardada em um imóvel da Zona Leste. "Investigadores à paisana realizaram campana e flagraram um indivíduo saindo da casa. Depois, o questionaram sobre a mulher responsável pela casa", explicou.

Em seguida, os policiais entraram na casa e encontraram duas mulheres. Buscas foram realizadas e, no cômodo superior, foram encontradas três grandes sacolas contendo entorpecentes. Em depoimento à Polícia Civil, o homem preso falou que era pago para guardar e distribuir as drogas. Já as mulheres se manteram em silêncio.

Ainda de acordo com o delegado, os três foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. A investigação segue em andamento para localizar a responsável pelos entorpecentes.