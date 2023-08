Polícia Civil apreende cerca de 35 litros de lança-perfume em Jundiapeba

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes apreenderam, nesta terça-feira (22), cerca de 35 litros de lança perfume, embalagens para envasar o líquido e porções de drogas em uma área coletiva de um bloco e apartamentos populares que fica no distrito de Jundiapeba.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi realizada em atendimento à uma denúncia anônima que informava que um homem armazenava drogas dentro do espaço.

Os policiais foram até o local e vasculharam a área onde ficam as caixas d’água do bloco. Lá, eles encontraram caixas de madeira fechadas. Em uma delas, havia lança perfume em mais de 1 mil embalagens, em um galão com aproximadamente 10 litros e também em oito garrafas “pet”. Os policiais da Dise também localizaram três porções de haxixe, um tijolo de maconha e 860 embalagens vazias, que seriam usadas para armazenar o lança perfume.

Populares disseram aos policiais que um homem teria lançado, de uma das janelas, uma sacola em uma construção vizinha. Dentro dela, havia mais 13 embalagens com lança perfume.

Todo o material apreendido vai passar por perícia. A Polícia Civil procura o responsável pelas drogas.