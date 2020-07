Polícia Civil apreende dez armas em Arujá e Santa Isabel

A Polícia Civil apreendeu, na última quinta-feira (23), dez armas de diferentes calibres, além de silenciadores, munições e outros objetos durante a Operação Maktub, para cumprimento de mandados de busca nas cidades de Santa Isabel e Arujá, na Grande São Paulo

Após intenso trabalho investigativo, iniciado a partir de uma denúncia anônima, a ação foi deflagrada por agentes 1ª Delegacia de Polícia Participativa (DPP) do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para cumprimento das ordens judiciais.

Durante as diligências, deflagradas em um sítio na Estrada de Pedra Branca, em Santa Isabel, e em imóveis de um condomínio residencial em Arujá, cujo um dos apartamentos alvo estava desabitado e aparentemente ainda em obra foram encontrados diversos armamentos.

Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre 38, sete pistolas 9mm e duas espingardas de calibres 12 e 22, além de munições de calibres diversos, dois silenciadores, um colete balístico, uma balança de precisão, uma porção de cocaína e substâncias médicas usadas no refino de droga.

Prensa hidráulica, documentos e outros objetos de interesse da investigação também foram recolhidos durante as atividades de campo. Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão cumpridos anteriormente em Arujá um bunker já havia sido localizado.

A Polícia Civil prossegue com as apurações para captura de todos os integrantes da organização criminosa envolvida com os materiais.

Outro caso

Policiais militares localizaram, na última quarta-feira (22), 12 tijolos e mais de 630 porções de maconha, cocaína e crack enterradas em uma área de mata, no Jd. Vista Verde, em Santa Isabel.

As equipes do 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e comunicadas sobre ocorrência de tráfico de drogas no local – onde já havia sido realizada ação anterior.

Em posse das informações os PMs efetuaram varredura em toda a região e localizaram um tambor enterrado, sendo localizados 12 tijolos de maconha, 480 porções de cocaína e 156 de crack em seu interior.

As drogas foram apreendidas e a ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia de Santa Isabel.