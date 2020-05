Polícia Civil apreende mais de 65 quilos de cocaína em Arujá

A Polícia Civil descobriu uma refinaria de drogas e apreendeu mais de 65 quilos de cocaína, na noite da última segunda-feira (4), na estrada Bonsucessinho, no bairro Barbosas, em Arujá. Um homem foi preso durante o flagrante.

Agentes do 4º Distrito Policial de Guarulhos investigavam crimes de tráfico de drogas quando identificaram uma chácara onde se armazenaria substancias e insumos que abasteceriam o comercio de entorpecentes na cidade.

Os policiais foram até o imóvel e entraram na casa principal com autorização do caseiro, que informou que três pessoas que estavam trabalhando no local fugiram em um VW/Saveiro ao notarem a aproximação da equipe.

O responsável pela propriedade, de 46 anos ainda admitiu que teria recebido dinheiro para liberar o imóvel aos acusados e, em seguida, mostrou aos policiais civis o local onde estavam as drogas e que funcionava a refinaria.

Em um sótão foram encontradas diversas porções de cocaína a granel, que totalizaram 65,7 quilos da substância. Também foram localizados fogão, liquidificador, peneira e uma prensa para embalar as drogas, além de insumos.

Os objetos, as drogas e o veículo do caseiro, um Toyota/Corolla foram apreendidos para perícia. O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde permaneceu à disposição da Justiça. As investigações prosseguem.