Polícia Civil com apoio da EDP descobre furto de energia em um estabelecimento em Mogi

Uma operação policial realizada nesta segunda-feira (18), com o apoio da EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, flagrou a prática de furto de energia em um criadouro de peixes na Vila Rubens, em Mogi das Cruzes.

Durante a inspeção, os técnicos identificaram a violação na caixa de medição e no medidor, o que impedia o registro do consumo, caracterizando o furto. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse os R$ 10 mil.

A operação foi conduzida pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante e responderá por crime de furto de energia. A pena é de multa e reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Além do processo criminal, o responsável pelo crime também deverá arcar, conforme a regra da Resolução Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

Estratégias

Esforços desenvolvidos pela EDP nos últimos anos demonstram a eficácia progressiva das operações antifraude implantadas em toda a sua área de concessão.

Entre os resultados conquistados, por exemplo, está a redução expressiva de reincidências na prática de fraudes de energia, com destaque para os clientes de grandes cargas (comércios e indústrias).

Entre outras estratégias concebidas para restringir a prática de irregularidades, a EDP aposta no uso da inteligência artificial para trazer mais assertividade às ações da companhia.



Além disso, a empresa promove a ampliação de pontos de blindagem mecânica nas instalações de grandes cargas que fraudam energia. A parceria com órgãos públicos, como a polícia, também é fundamental e intensifica a mitigação deste tipo de crime.

Riscos e prejuízos

A EDP reforça que as fraudes de energia, muitas vezes realizadas de forma amadora, sem condições mínimas de segurança, colocam em risco quem pratica a ação e todo o entorno. Além disso, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia.

Somente profissionais habilitados podem manusear a rede elétrica, com técnica e equipamentos de segurança necessários.

Vale ressaltar que o furto de energia elétrica também traz prejuízos a todos. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação.

Além disso, de acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. O custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.