Polícia Civil com apoio da EDP descobre furto de energia em Ferraz; prejuízo ultrapassa R$ 10 mil

Uma operação policial realizada na quarta-feira (6), com o apoio da EDP, distribuidora de energia elétrica de Ferraz de Vasconcelos, flagrou a prática de furto de energia em um restaurante na Vila Correa.

Durante a inspeção, os técnicos identificaram violação dos lacres de segurança e manipulação no medidor, o que impedia o registro real do consumo de energia, caracterizando o furto. A estimativa é que o prejuízo para a concessionária ultrapasse os R$ 10 mil.

A operação foi conduzida pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante, solto com fiança e responderá por crime de furto de energia. Além do processo criminal, o responsável pelo crime também deverá arcar, conforme a regra da Resolução Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.

Riscos e prejuízos

A EDP reforça que as fraudes de energia, muitas vezes realizadas de forma amadora, sem condições mínimas de segurança, colocam em risco quem pratica a ação e todo o entorno.

Além disso, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população próxima ao local, que sofre com a falta ou intermitência do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos devido à queda na qualidade da energia.

Vale ressaltar que o furto de energia elétrica também traz prejuízos a toda sociedade. Um dos impactos é a queda na arrecadação de impostos que são coletados por meio da conta de energia e podem beneficiar a sociedade em áreas importantes, como saúde e educação.

Somado a isso, de acordo com as normas da Aneel, a composição do valor da tarifa de energia também leva em conta as perdas elétricas. O custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede.

Estratégias para o combate às fraudes de energia

Esforços desenvolvidos pela EDP nos últimos anos demonstram a eficácia progressiva das operações antifraude implantadas em toda a sua área de concessão. Entre os resultados conquistados, por exemplo, está a redução expressiva de reincidências na prática de fraudes de energia, com destaque para os clientes de grandes cargas (comércios e indústrias).

Entre outras estratégias concebidas para restringir a prática de irregularidades, a EDP aposta no uso da inteligência artificial para trazer mais assertividade às ações da companhia. Além disso, a empresa promove a ampliação de pontos de blindagem mecânica nas instalações de grandes cargas que fraudam energia. A parceria com órgãos públicos, como a polícia, também é fundamental e intensifica a mitigação deste tipo de crime.

A EDP orienta que a população contribua, denunciando as ligações irregulares pelos seguintes canais de atendimento aos consumidores:

· Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

· WhatsApp (11) 93465-2888

· Central de Atendimento: 0800 721 0123

Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.