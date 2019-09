Suspeito responsável por atirar e matar dono de carro de luxo é preso

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu o responsável por atirar e matar, em julho deste ano, Richard Franzoni de Moraes, à época com 31 anos, na Avenida Nove de Julho, no Centro de Poá. A Justiça expediu mandado de prisão temporária contra o atirador.

A prisão do atirador aconteceu nessa quinta-feira, 12. Investigadores do SHPP descobriram o local no qual o suspeito estava escondido. Em depoimento aos policiais, o homem admitiu ter participado do assalto e ter atirado na vítima após reação.

Na época do crime, o suspeito preso e o comparsa abordaram Moraes numa das principais vias do município poaense. Eles tinham como alvo o carro de luxo da vítima. Durante o assalto, a vítima reagiu e lutou com um dos bandidos. Ele foi baleado e morreu no local.

Os suspeitos fugiram com o veículo, mas acabaram sendo encontrado por PMs, em Ferraz de Vasconcelos. Houve confronto e um dos suspeitos foi baleado e morto. À época, as buscas para encontrar o segundo suspeito foram realizadas, mas não obtiveram êxito.

A investigação, que foi coordenada pelos delegados Rubens José Ângelo e Daniel Barbosa Cintra, envolveu todos investigadores da delegacia especializada.