Polícia Civil cumpre mandado, apreende drogas e jabutis e prende homem por tráfico em Suzano

Policiais civis do 2° Distrito Policial de Suzano capturaram, na manhã desta quinta-feira (31), um homem de 20 anos por tráfico de drogas, em cumprimento a um mandado de busca. A prisão aconteceu na Rua Geferson Barbosa, no Jardim Graziela, em Suzano. Diversas porções de drogas prontas para serem comercializadas foram encontradas na casa do homem.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, além das drogas, os investigadores apreenderam dois jabutis na casa do homem. As apreensões aconteceram em cumprimento a mandado proveniente de uma investigação da Polícia Civil do 2°DP contra crimes patrimoniais.

As investigações começaram após roubos de uma motocicleta e de um Honda Fit. Ao chegarem à residência, os investigadores se identificaram e disseram se tratar de cumprimento de mandado. O homem, então, se afastou e tentou fugir pelo telhado.

Os policiais civis realizaram um cerco e conseguiram capturar o indivíduo na laje do vizinho. Depois, os agentes iniciaram uma varredura na casa.

Em uma mochila escondida embaixo de um sofá, os policiais encontraram 300 porções de cocaína; 100 porções de maconha e 50 porções semelhantes à maconha sintética (acondicionadas em pequenos frascos de acrílico).

Ao ser questionado, o indivíduo afirmou que estaria apenas “guardando” as drogas e que, em troca, receberia R$ 500. Foram apreendidas, ainda, placas do carro roubado, que, segundo a Polícia Civil, eram usadas para outros delitos.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para o 2° Distrito Policial de Suzano, onde permaneceu detido. O Boletim de Ocorrência da prisão foi registrado como cumprimento de mandado, drogas sem autorização ou em desacordo e localização/apreensão de objeto.

