Polícia Civil de Mogi prende grupo por Golpe do Falso Advogado; um dos suspeitos está foragido

Dois homens investigados pelo golpe do Falso Advogado foram presos, nesta quinta-feira (07), no Itaim Paulista, em São Paulo. Segundo a Polícia Civil de Mogi das Cruzes, que lidera as investigações, o grupo de três homens é responsável por, pelo menos, 15 vítimas. O terceiro integrante do grupo está foragido.

Segundo informações policiais, a operação era destinada ao cumprimento de três mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão de uma investigação do “Golpe do Falso Advogado”.

O grupo de criminosos é responsável por, pelo menos, 15 vítimas. A polícia explica que a investigação buscou responsabilizar os autores intelectuais e operacionais do esquema criminoso.

Ainda segundo a polícia, foi cumprido o mandado de prisão de dois suspeitos, sendo que um deles já estava preso por um crime semelhante. O terceiro investigado não foi encontrado.

Durante a operação, foram apreendidos seis celulares, três computadores, dois notebooks e um tablet. Além disso, foi solicitado o bloqueio de valores em conta dos investigados.

A operação contou com o apoio das equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Delegacia de Investigações sobre Crimes contra a Mulher (Dicma) e do 1º, 2º e 3º DPs de Mogi das Cruzes.