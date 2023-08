Polícia Civil de Mogi prende pintor suspeito de matar homem após abusos contra filhas

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes (SHPP) prendeu, nesta segunda-feira (28), um pintor, de 31 anos, apontado pelas investigações como autor de um assassinato ocorrido na Rua Santa Luiza, no Jardim Tereza Palma, divisa entre Poá e Itaquaquecetuba. O caso aconteceu em julho do ano passado.

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Poá. De acordo com as investigações do Setor de Homicídios, o homem preso pela Polícia teria matado Eduardo Cipriano, de 27 anos (na data da morte), porque a vítima teria abusado das duas filhas dele. Ele, inclusive, teria tido acesso a diálogos que indicaram estes abusos.

O corpo foi encontrado em um terreno baldio na manhã do dia 14 de julho de 2022. Havia marcas no pescoço, indicando que a vítima foi estrangulada. Na ocasião, um Boletim de Ocorrência foi registrado na delegacia como morte suspeita. Posteriormente, a vítima foi identificada e as investigações foram iniciadas.

Após o trabalho de investigação policial, os agentes identificaram o autor do crime. O Setor de Homicídios de Mogi solicitou à Justiça a prisão do homem. O mandado de prisão temporária foi expedido e, nesta segunda-feira, o acusado foi preso na frente de casa, no Jardim Nova Vitória, região do Iguatemi, Zona Leste de São Paulo.

Ao ser preso, segundo o Setor de Homicídios, o homem preferiu ficar em silêncio. O caso foi investigado como homicídio qualificado. O homem detido foi levado para o SHPP de Mogi.