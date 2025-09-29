Polícia Civil de Mogi prende quadrilha de roubo de dados e senhas virtuais

Três homens foram presos pela Polícia Civil de Mogi das Cruzes, na última quarta-feira (24), durante a Operação Acesso Bloqueado contra crimes cibernéticos. Os suspeitos foram presos em residências localizadas em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a investigação, conduzida pelo 3º Distrito Policial da Delegacia Seccional de Mogi, apura a atuação de um grupo criminoso especializado em fraudes digitais e invasão de sistemas de empresas de telefonia.

Segundo as apurações, os suspeitos tinham como objetivo obter dados pessoais e sensíveis de cidadãos para comercialização na internet, gerando insumos para estelionatos e outras fraudes financeiras.

O grupo vendeu um pacote de dados por valores que ultrapassam R$ 3 mil que, segundo a SSP, comprovam o caráter lucrativo da atividade ilícita.

Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, sendo apreendidos computadores, celulares e outros dispositivos.

A ação contou com a participação das polícias civis de Belo Horizonte, Cláudio (MG), Santa Cruz do Rio Pardo (SP), Erechim (RS) e Paraibuna, no Vale do Paraíba.