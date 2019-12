Polícia Civil de Poá prende jovem responsável por assassinar ex dentro de escola

O suspeito de assassinar Jessica Vitoria Oliveira Souza, 16 anos, nesta sexta-feira de manhã, 27, no terreno da Escola Estadual (E.E) Professora Ivone da Silva de Oliveira, na Vila Júlia, em Poá, foi preso pela Polícia Civil da cidade. O autor, de 20 anos, é o ex-companheiro da vítima. O suspeito tentava reatar o relacionamento.

A prisão do responsável pelo assassinato foi no início da noite. Segundo a polícia, um homem foi até à delegacia, para noticiar o desaparecimento da companheira. As declarações dadas sobre o sumiço, porém, despertaram suspeitas de investigadores sobre o crime.

Policiais começaram a fazer perguntas a respeito do assassinato ocorrido mais cedo. Foi então que o suspeito confessou ter matado a ex-companheira. Disse que tentava reatar o relacionamento, e que a ida deles à escola foi para terem uma última relação sexual.

Quanto o real motivo para o assassinato, o suspeito, porém, não afirmou categoricamente o porquê de ter matado a jovem. Se, por exemplo, era pelo fato dela ao negar reatar o relacionamento no qual mantiveram no passado. Eles têm uma filha de dois anos.

Buscas foram realizadas na residência do suspeito. Investigadores apreenderam roupas lavadas, que teriam sido utilizadas no crime, bem como um tênis manchado de sangue. A arma usada para assassinar Jessica não foi localizada. "Ele disse que sumiu com a arma do crime. E que também não revelaria mais nenhum detalhe", contou uma fonte ligada ao caso, que acrescentou dizendo que o suspeito morava próximo à escola enquanto a vítima em Guaianases, Zona Leste de São Paulo.

O delegado assistente de Poá, Danilo Sene, autuará o suspeito em flagrante pelo crime de feminicídio. O homem deve passar por audiência de custódia neste sábado, 28.