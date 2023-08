Policiais do 2° DP de Suzano cumprem mandado em operação internacional contra pornografia infantil

A Polícia Civil de Suzano apreendeu celulares, um notebook e um videogame durante uma operação internacional contra pornografia infantil realizada nesta segunda-feira (29).

Policiais civis do 2° Distrito Policial de Suzano cumpriram um mandado de busca domiciliar em um imóvel que fica na região do Jardim Cacique. Foram apreendidos seis celulares, um notebook e um videogame com acesso à internet.

De acordo com as informações da Polícia, os agentes foram até a residência e apresentaram o mandado judicial. Eles entraram no imóvel e começaram a realizar as apreensões, sem que houvesse resistência por parte dos moradores.

Entre os celulares apreendidos, um deles havia sido roubado. Um Boletim de Ocorrência foi registrado no dia 28 de novembro do ano passado. Já na delegacia, um homem, espontaneamente, também apresentou seus dois celulares para serem analisados pelos policiais.

A Operação Aliados Pela Infância teve como objetivo combater abuso e exploração infanto-juvenil na internet. Foram cumpridos 50 mandados no Brasil (um deles em Suzano).

Além do Brasil, foram cumpridos mandados na Argentina, no Paraguai, no Chile, no Equador, Estados Unidos, Porto Rico e Panamá. Mais de 200 usuários de plataformas P2P são investigados na operação.