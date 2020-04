Polícia Civil de Suzano esclarece roubo e prende dois homens

A Polícia Civil de Suzano prendeu dois homens, na última sexta-feira (24), após esclarecer um roubo qualificado ocorrido na cidade, em dezembro de 2019. As informações foram publicadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Na ocasião do crime, as vítimas foram abordadas por um dos suspeitos, que, armado, roubou seus pertences pessoais e fugiu a pé, em direção informada posteriormente à polícia.

Imediatamente teve início um trabalho investigativo e de inteligência, possibilitando conseguir imagens do autor entrando no banco do passageiro de um veículo, logo após o roubo.

Com auxílio do Detecta, um sistema de monitoramento inteligente e o maior big data da América Latina, foi possível identificar a dupla e conseguir as placas do veículo, esclarecendo o crime.

Com as provas, dois mandados de prisão foram obtidos junto à Justiça e cumpridos no final da semana passada.