Polícia Civil de Suzano prende homem que espancou idoso em festa do título do São Paulo

A Polícia Civil de Suzano prendeu um homem na manhã desta quinta-feira (5) acusado de espancar um idoso de 60 anos após o título da Copa do Brasil conquistado pelo São Paulo sobre o Flamengo, há quase duas semanas. A prisão foi realizada em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. O homem foi preso por volta das 6h10 na Estrada Portão do Honda, no bairro Recreio Sertãozinho.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima estava vigiando um estacionamento quando o homem começou a urinar na entrada do local. Ao abordar o indivíduo para conversar, o vigia foi brutalmente espancado com socos até cair no chão.

O criminoso seguiu com as agressões, desferindo chutes na cabeça do idoso, que ficou desacordado. O indivíduo sai e, ao perceber que a vítima retoma os sentidos, ele volta e continua com a sessão de espancamento, só parando quando um casal impede a continuidade das agressões. Tudo foi flagrado por câmeras de monitoramento do entorno do local.

A vítima sofreu várias fraturas na região do rosto e ferimentos nos braços, sendo socorrida para o Pronto-Socorro Municipal. Segundo a Polícia Civil, ela foi internada e ainda terá que passar por cirurgia.

A Polícia Civil iniciou as investigações e identificou o autor do crime. Ele foi capturado em casa e deve responder por tentativa de homicídio e ser levado para o Centro de Detenção Provisória.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano – que também deu apoio na captura do suspeito -, na casa do indivíduo foram localizados sete aparelhos celulares que devem ser investigados. O homem não tinha passagens pela Polícia nem condenação por crimes anteriores.