Polícia Civil deflagra Operação 'End of Days' em Itaquaquecetuba

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação “End of Days” em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. O objetivo da ação foi o desdobramento das investigações iniciadas em janeiro deste ano, após a apreensão de uma grande quantidade de drogas, e coibir o tráfico de drogas na região.

Durante as diligências, os policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e três de prisão. Três homens, com idade entre 23 e 33 anos, foram presos. Cinco celulares, um cartão bancário e um veículo foram apreendidos.

Os trabalhos policiais foram realizados por integrantes da Delegacia de Seccional de Mogi das Cruzes, por meio do 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba, com o apoio do Grupo de Operações Especiais de Mogi das Cruzes (GOE) e da Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba (GCM). No decorrer das apurações, os agentes identificaram os envolvidos e suas funções no esquema de tráfico.

Os detidos foram levados ao distrito, onde passaram pelos trâmites de polícia judiciária. Após, foram encaminhados ao cárcere e ficarão à disposição do Poder Judiciário.