Polícia Civil descobre esconderijo e apreende 17 quilos em entorpecentes

Investigadores seguiram ao local, depois que uma denúncia indiciou a possibilidade de que o local estaria sendo utilizado pelo narcotráfico.

No local, os policiais flagraram duas pessoas. Os homens, porém, fugiram pelos fundos do imóvel e seguiram para uma região de mata. Buscas foram realizadas, contudo, eles escaparam. Policiais voltaram à casa e encontraram várias porções de maconha, crack, cocaína e frascos de lança-perfume.

"Continuaremos com a investigação, pois queremos identificar os responsáveis pelo imóvel", disse Jordão.

O caso segue sob investigação.

A Polícia Civil encontrou 17 quilos em entorpecentes, nessa quinta-feira (7), no bairro Nova Poá, em Poá. As drogas estavam em um imóvel usado pelo narcotráfico. De acordo com o delegado Eliardo Jordão, a investigação prossegue para tentar identificar os responsáveis pelos narcóticos.