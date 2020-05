Polícia Civil descobre negociação de carregamento de drogas para Itaquá e um é preso na Capital

A Polícia Civil de Itaquaquecetuba descobriu negociação de um grande carregamento de drogas que seria distribuída na cidade e conseguiu prender um homem envolvido com o crime organizado, nesta terça-feira, 26, no Bom Retiro, região central de São Paulo. A ação teve o apoio de policiais do Garra Dope da Capital.

Segundo o delegado Eduardo Chrispim, responsável pela investigação, as informações davam conta de que a transação ocorreria na Favela do Gato.

Policiais de Itaquá e da Capital, então, prepararam uma operação para interceptar a venda. Um dos policiais precisou se disfarçar para não despertar suspeitas dos traficantes.

De acordo com a investigação, um olheiro do tráfico conversava com o policial disfarçado, quando criminosos desconfiaram da movimentação e atiraram. “Felizmente, o policial não foi atingido. Não houve revide, porque haviam muitas pessoas no local. Os tiros provocaram uma correria”, disse Chrispim.

Durante a operação, os policiais apreenderam 1.523 porções de cocaína, 350 de maconha e 25 de crack, além de R$ 360.

Ainda segundo a polícia, o suspeito preso confessou participar do tráfico de drogas local. Ele, porém, não soube dizer sobre a transação alvo da operação.

Chrispim disse, ainda, que a investigação deverá prosseguir. O objetivo é o de prender envolvidos com o crime organizado, especialmente sobre a venda de drogas na cidade.