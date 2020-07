Polícia Civil detém homem e apreende 85 tijolos de maconha em Arujá

A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia Seccional de Polícia - Oeste, prendeu um homem, de 38 anos, após encontrar mais de 80 quilos de maconha em sua residência, na cidade de Arujá, na região metropolitana de São Paulo. O flagrante aconteceu na manhã desta quarta-feira (22).

Agentes da Equipe de Intervenção Estratégica (EIE) da unidade, durante investigações iniciadas com a apreensão de um adolescente na posse de drogas, descobriram a localização de um imóvel que seria usado para o armazenamento de entorpecentes.

No local, uma borracharia na rua Benjamin J. Rodrigues, os policiais civis conversaram com o responsável e verificaram que, junto ao estabelecimento, se encontrava a casa do homem.

Questionado sobre seu envolvimento com o tráfico, o suspeito negou e permitiu que os agentes vistoriassem os imóveis.

Durante as buscas, 85 tijolos de maconha foram localizados em uma lavanderia, na área externa da casa, somando 88,3 quilos. No local também foram encontrados uma balança de precisão e papeis com anotações.

Indagado novamente, o homem confessou que havia sido contratado para guardar as substâncias. As drogas foram apreendidas para perícia e os outros objetos, assim como um celular, recolhidos.

O homem foi preso em flagrante e levado à 3ª Seccional, onde foi indiciado por tráfico de entorpecentes, permanecendo à disposição da Justiça.