Polícia Civil detém homem e apreende sabão em pó falsificado em Suzano

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (7), o gerente de um supermercado por venda de sabão em pó falsificado, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. A ação é desdobramento do estouro de um esquema de falsificação do produto ocorrido no último dia 28, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo.

As informações apuradas por agentes da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio (Disccpat), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) indicaram que o supermercado instalado na avenida General Francisco Glicério, no centro de Suzano, comercializava o produto falsificado.

Os policiais diligenciaram até o estabelecimento, onde foram encontradas 94 caixas do sabão em pó embalado em caixas de uma das marcas líderes do mercado. O gerente apresentou duas notas fiscais para justificar a aquisição, mas a apuração revelou que a empresa, que seria responsável pela venda, não comercializa esse produto.

O homem foi autuado por crime contra relação de consumo. A mercadoria foi apreendida e encaminhada para perícia.