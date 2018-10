Polícia Civil detém traficante e apreende 9 quilos de cocaína

Uma investigação da Polícia Civil terminou com a apreensão de nove quilos de cocaína, no Jardim Miray, em Itaquaquecetuba. A ação, realizada na terça-feira (23) por policiais civis do 1º Distrito Policial, também resultou na prisão de um traficante. De acordo com o delegado Eliardo Amoroso, a investigação contra um grupo de narcotraficantes continuará.

Investigadores descobriram uma área usada para armazenar e vender drogas, próximo a uma comunidade carente. A investigação ainda confirmou quem seria o responsável pelo local. Policiais foram à região flagraram movimentação suspeita de um grupo.

Foram dez minutos de campana. Neste período, investigadores identificaram o traficante. Com o suspeito, os policiais encontraram uma bolsa 21 pinos de cocaína e 30 pedras de crack, além de R$ 49. À respeito do material, o homem disse estar passando dificuldades financeiras. Antes da prisão, um segundo indivíduo fugiu correndo.

Buscas continuaram no local. Policiais encontraram na área uma sacola plástica contendo oito pacotes de cocaína. "Ele (suspeito) negou que tivesse conhecimento dessa droga. E também não relatou quem seria os responsáveis pela venda", disse Amoroso.