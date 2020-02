Polícia Civil e Canil da GCM de Suzano apreendem 2.119 porções de drogas; casal é preso

Uma ação conjunta da Polícia Civil com a Equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu 2.119 porções de drogas (7,5 quilos) em uma "casa bomba", usada para abastecer o tráfico do Jardim Monte Cristo, em Suzano. Um casal foi preso em flagrante na ação, ocorrida na manhã desta sexta-feira, 21.

Segundo a GCM, a descoberta foi por meio de uma denúncia anônima. As duas corporações foram ao local, que funcionava na Rua Conde de Monte Cristo. Os policiais descobriram que uma mulher ia até a casa, abastecia uma bolsa com as drogas e saía sem levantar suspeitas.

Segundo a corporação, a casa foi alugada exclusivamente para guardar os entorpecentes que eram comercializados na comunidade. A mulher foi flagrada saindo da residência junto com outro indivíduo, ambos foram abordados e confessaram o crime.

7,5 quilos

Na ação, os policiais apreenderam 1.272 pinos de crack, 670 papelotes de cocaína, 86 invólucros de maconha e 91 lança-perfumes. As drogas foram levadas para o Instituto de Criminalística.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano.